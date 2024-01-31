Скасувати мита для товарів з України на 2024 рік запропонувала Єврокомісія. Фото:

https://racurs.ua/ua/n191917-ievrokomisiya-zaproponuvala-skasuvaty-myta-dlya-tovariv-z-ukrayiny-na-2024-rik-the-guardian.html

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Скасувати імпортні мита для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік запропонувала Європейська комісія.

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Брюссель пропонує продовжити для України пільгові умови торгівлі, зокрема, призупиненням імпортних мит і квот ще на один рік. На думку європейських чиновників, це дозволить забезпечити підтримку економіки України в умовах війни. При цьому Єврокомісія включила так званий «запобіжник» для аграріїв з країн ЄС, щоб придушити протести у Франції та інших країнах-членах Євросоюзу. Про це повідомило видання The Guardian.

У заяві комісії зазначається, що передбачається механізм «екстреного гальмування» для м’яса птиці, яєць і цукру з України. Він вказаний на рівні середніх обсягів у 2022−2023 роках. У разі перевищення обсягів імпорту будуть починати діяти імпортні тарифи.

Також у статті йдеться, що 31 січня французькі та бельгійські фермери встановили десятки блокад на автомагістралях і під’їзних шляхах до великого контейнерного порту, щоб змусити уряди пом’якшити екологічні правила та допомогти захистити їх від зростання цін та дешевого імпорту.

Нагадаємо, на початку січня міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Секерський заявив, що Варшава не скасовуватиме заборону на імпорт українського зерна й дотримуватиметься ембарго, яке було запроваджене у травні 2023 року.

Джерело: The Guardian