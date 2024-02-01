Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Про трьох мільйонів українців призовного віку держава знає лише їхній податковий номер

Про трьох мільйонів українців призовного віку держава знає лише їхній податковий номер

1 лют 2024, 16:08
999

В Україні мешкає три мільйони чоловіків призовного віку, про яких держава знає лише їхній податковий номер.


.

За даними Податкової, якщо я не помиляюсь, у нас щонайменше три мільйони чоловіків призовного віку, про яких держава знає лише їхній ІПН (індивідуальний податковий номер), — повідомив голова економічного комітету Верховної Ради Дмитро Наталуха.

За його словами, це свідчить про вкрай високий рівень недовіри до держави серед населення.

Коли у тебе недовіра до держави, то, по-перше, для тебе податки не є чимось обов’язковим. А по-друге, ти не хочеш відкривати державі особисті дані про себе, — сказав Наталуха.

Він вважає, що для того, аби не потрапити у поле зору ТЦК, люди перестануть користуватися державними банками, знімати готівку, користуватися кредитними картками, мандрувати між містами.

Раніше цей нардеп у блозі на своїй сторінці у Фейсбук розповів, що «ми зацікавлені у бронюванні економічно активних гравців, які створюють користь для економіки»,

Голова Комітету з питань економічного розвитку сказав, що його відомство працює над розробкою моделі щодо бронювання працівників на підприємствах.

Передбачається, що підприємство зможе самостійно обрати працівника, який є для нього критичним і за нього щомісяця додатково сплачувати збільшену суму військового збору на одного працівника. Ця сума варіюється сьогодні від 6 до 50 тисяч гривень. Звичайні фізичні особи не матимуть можливості самі себе бронювати, просто сплативши певні гроші.

Головна задача цієї моделі — не зірвати мобілізацію, а навпаки, підтримати Збройні сили України у рекрутингу, у наборі додаткової потрібної кількості людей шляхом акумуляції збору додаткових коштів, — сказав Наталуха.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів