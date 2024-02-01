Про трьох мільйонів українців призовного віку держава знає лише їхній податковий номер

В Україні мешкає три мільйони чоловіків призовного віку, про яких держава знає лише їхній податковий номер.

.

За даними Податкової, якщо я не помиляюсь, у нас щонайменше три мільйони чоловіків призовного віку, про яких держава знає лише їхній ІПН (індивідуальний податковий номер), — повідомив голова економічного комітету Верховної Ради Дмитро Наталуха.

За його словами, це свідчить про вкрай високий рівень недовіри до держави серед населення.

Коли у тебе недовіра до держави, то, по-перше, для тебе податки не є чимось обов’язковим. А по-друге, ти не хочеш відкривати державі особисті дані про себе, — сказав Наталуха.

Він вважає, що для того, аби не потрапити у поле зору ТЦК, люди перестануть користуватися державними банками, знімати готівку, користуватися кредитними картками, мандрувати між містами.

Раніше цей нардеп у блозі на своїй сторінці у Фейсбук розповів, що «ми зацікавлені у бронюванні економічно активних гравців, які створюють користь для економіки»,

Голова Комітету з питань економічного розвитку сказав, що його відомство працює над розробкою моделі щодо бронювання працівників на підприємствах.

Передбачається, що підприємство зможе самостійно обрати працівника, який є для нього критичним і за нього щомісяця додатково сплачувати збільшену суму військового збору на одного працівника. Ця сума варіюється сьогодні від 6 до 50 тисяч гривень. Звичайні фізичні особи не матимуть можливості самі себе бронювати, просто сплативши певні гроші.