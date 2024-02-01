Праві популісти з "Альтернативи для Німеччини" за завданням ФСБ судилися з урядом, щоб зупинити допомогу Україні

https://racurs.ua/ua/n191964-pravi-populisty-z-alternatyvy-dlya-nimechchyny-za-zavdannyam-fsb-sudylysya-z-uryadom-schob.html

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Депутати партії «Альтернатива для Німеччини» за завданням ФСБ судилися із німецьким урядом, щоб зупинити допомогу Україні.

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Журналісти The Insider стверджують, що депутати партії AfD координували свої дії через агента ФСБ — російського політтехнолога українського походження Володимира Сергієнка, який живе в Німеччині та має громадянство ФРН.

Серед тих, хто діяв за вказівкою Сергієнка, і відповідно російських спецслужб, видання називає депутатів Ульріха Ойме, Харальда Вайеля та Євгена Шмідта, у якого політтехнолог-агент формально працює помічником.

Вайель та Ойме використовувалися ФСБ для поширення в Європі наративу про переслідування вірян Української православної церкви Московського патріархату з боку української влади.

Зокрема, у квітні 2023 року Ойме за сприяння Сергієнку написав та відправив листа папі Римському, в якому просив понтифіка звернути увагу на «гоніння на християн в Україні».

Активна діяльність Сергієнка у Бундестазі призвела до того, що парламентська фракція AfD минулого року подала позов до Федерального конституційного суду ФРН про зупинення постачання танків Україні. Позов, за даними The Insider, фінансувався ФСБ: йшлося про суму 160 тис. євро.

Журналісти встановили, що Сергієнко отримував завдання від співробітника Дев’ятого управління Департаменту оперативної інформації П’ятої служби ФСБ Іллі Вечтомова. Як пише видання, він має паспорт на ім’я Іллі Векшина і під цим ім’ям він подорожував до інших країн, у тому числі до Туреччини та білорусі, де зустрічався із завербованими українськими громадянами.

Що відомо про протести проти АдН

Після публікації розслідування Correctiv про зустріч правих екстремістів і політиків з «Альтернатива для Німеччини», на якій обговорювали плани депортації мільйонів мігрантів із Німеччини, зумовила початок масових протестів проти ультраправих. П

ерші демонстрації відбулися 14 січня у Берліні й Потсдамі, у містах зібралися тисячі учасників. У передостанній день січня Reuters опублікували нові рейтинги «Альтернативи для Німеччини», які засвідчили незначне падіння підтримки партії — вперше із липня 2023 року.

За новими даними, підтримка ультраправих популістів впала на один пункт: до 19%. Проте на її позиції у списку це не вплинуло. AFD й надалі залишається другою після німецьких консерваторів, випереджаючи соціал-демократів канцлера Олафа Шольца.

Разом із тим, як зазначає видання Spiegel, попри масові протести проти AFD, кількість членів партії зростає.