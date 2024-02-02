Росіяни займаються розподілом награбованого на ТОТ, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n191977-okupanty-stvoryly-na-tot-operatora-dlya-rozpodilu-nagrabovanogo-cns.html

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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники створили «Корпорацію розвитку Запорізької області», якій передадуть захоплені підприємства області.

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Про це сьогодні, 2 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Окупанти знищили регіон й тепер називають «розвитком» розподіл награбованого, — наголошують у ЦНС. — Так, «державному оператору» передали в управління ПрАТ «Бердянські жниварки» та ПАТ «Азовські мастила та олії».

Зазначається, що фактично такі дії окупантів означають, що продукцію, яку вироблятимуть на залишках виробничих потужностей відповідних підприємств, будуть за безцінь здавати «державі» й потім перепродавати через фірми-прокладки за ринковими цінами у рф.