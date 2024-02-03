Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Безпілотники атакували НПЗ у Волгограді. Фото:

Дрони підірвали нафтовий завод у російському Волгограді — ЗМI

3 лют 2024, 08:54
999

Сильна пожежа на нафтопереробному заводі у російському Волгограді виникла вночі 3 лютого.


.

Загоряння сталося через влучання дрона по території НПЗ в Червоноармійському районі Волгограда. Там стався вибух, а вогонь згодом поширився на площу 300 кв. м. На місці події працюють пожежники. Про це пишуть російські Telegram-канали з посиланням на представників екстрених служб та Міністерство надзвичайних ситуацій рф.

Зазначається, що горить нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Традиційно про постраждалих та загиблих російські медіа та влада замовчують.

Тим часом у російському Міноборони заявили про нібито збиття засобами ППО семи дронів літакового типу у трьох областях. Зазначається, що українські БПЛА «перехопили та знищили» над територіями Бєлгородської, Волгоградської та Ростовської областей.

Нагадаємо, у ніч на 31 січня російський Санкт-Петербург був атакований дронами. Один із безпілотників впав на територію заводу «Невський мазут». Пропаганда заявляла, що «сильної пожежі не було». А російське Міноборони взагалі заявляло про «збиття всіх цілей».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів