Безпілотники атакували НПЗ у Волгограді. Фото:

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Ракурс

Сильна пожежа на нафтопереробному заводі у російському Волгограді виникла вночі 3 лютого.

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Загоряння сталося через влучання дрона по території НПЗ в Червоноармійському районі Волгограда. Там стався вибух, а вогонь згодом поширився на площу 300 кв. м. На місці події працюють пожежники. Про це пишуть російські Telegram-канали з посиланням на представників екстрених служб та Міністерство надзвичайних ситуацій рф.

Зазначається, що горить нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Традиційно про постраждалих та загиблих російські медіа та влада замовчують.

Тим часом у російському Міноборони заявили про нібито збиття засобами ППО семи дронів літакового типу у трьох областях. Зазначається, що українські БПЛА «перехопили та знищили» над територіями Бєлгородської, Волгоградської та Ростовської областей.

Нагадаємо, у ніч на 31 січня російський Санкт-Петербург був атакований дронами. Один із безпілотників впав на територію заводу «Невський мазут». Пропаганда заявляла, що «сильної пожежі не було». А російське Міноборони взагалі заявляло про «збиття всіх цілей».