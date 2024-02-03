На Дніпропетровщині через атаку БПЛА знеструмлено 15 тис. абонентів. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n191999-rosiyska-ataka-bpla-zalyshyla-bez-svitla-15-tys-ludey-na-dnipropetrovschyni.html

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Російські дрони-камікадзе атакували вночі 3 лютого Дніпропетровську область.

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П’ять ворожих безпілотників українські захисники збили, але сталося й кілька влучань. Внаслідок цього виникли дві пожежі. Без світла залишилися майже 15 тис. осіб. Крім того, через атаку знеструмлення зупинилися дві котельні, які забезпечують теплом 43 тис. абонентів. Про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Facebook.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що пісня нічної атаки в місті запроваджують аварійні відключення світла. Частина лікарень, водозабезпечення та теплопостачання за можливості переходять на генератори. Зупиниться трамвай.

Будуть віялові перебої з електроенергією та зв’язком. Нагадую всім, що у нас створено 213 «Пунктів незламності» — там є електрика, тепло і все необхідне, — зазначив Вілкул.

Нагадаємо, вночі 3 лютого російські загарбники запустили 14 ударних БПЛА «Шахед» з двох напрямків. Мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України знищили дев’ять російських безпілотників у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.