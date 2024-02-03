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Ракурс
Окупант намагався збити український дрон і загинув. Фото:

Окупанта від українського БПЛА не врятувала навіть антидронова рушниця (ВІДЕО)

3 лют 2024, 12:50
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Російські загарбники продовжують потерпати від українських БПЛА.


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Зокрема, у Херсонській області українські захисники атакували ворожу позицію за допомогою FPV-дрона. Відео бойової роботи Державна прикордонна служба України 3 лютого повідомила у Telegram.

На кадрах видно, як загарбник намагався «приземлити» український БПЛА антидроновою рушницею. Однак українським прикордонникам він перешкодити не зміг й після влучання прогримів вибух.

Нагадаємо, бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців зафіксували на одній із ділянок фронту рух колони ворожої техніки. По танках та БМП ворога вони вдарили з артилерії, частину техніки окупантів було знищено.

Джерело: Ракурс


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