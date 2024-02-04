Європейські мовники закликають бойкотувати Ізраїль на Євробаченні через військову операцію у Газі

https://racurs.ua/ua/n192037-ievropeyski-movnyky-zaklykaut-boykotuvaty-izrayil-na-ievrobachenni-cherez-viyskovu-operaciu-u-gazi.html

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Доки в Україні рахують голоси на національному відборі до Євробачення-2024, Ізраїль зіткнувся із загрозою бути виключеним з Євробачення.

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Європейські мовники закликають бойкотувати участь Ізраїлю в щорічному пісенному конкурсі через палестинську військову операцію в Газі.

У Швеції, яка прийматиме конкурс у Мальме у травні, понад 1000 музикантів, у тому числі переможець 2023 року Робін, написали відкритого листа організатору заходу, Європейській мовній спілці (EBU), апелюючи до її «лицемірства перед лицем гуманітарної катастрофи в Газі».

Фінські артисти закликали фінську громадську телерадіокомпанію Yle чинити тиск на EBU, щоб запобігти участі «країні, яка скоює воєнні злочини та продовжує військову окупацію». У заяві йдеться, що Ізраїль може отримати публічну сцену, щоб «полірувати свій імідж в ім’я музики».

ЄВU переглянув список учасників конкурсу 2024 року та погодився, що ізраїльський суспільний мовник KAN відповідає всім правилам конкурсу на цей рік, — сказав у заяві генеральний директор ЄВU Ноель Карран.

Це узгоджується з іншими міжнародними організаціями, які «зберегли свою інклюзивну позицію щодо ізраїльських учасників великих змагань у цей час», сказав він.

Але громадські мовники, які є членами EBU, не здаються, пише Politico. Шведський SVT, який приймає змагання, закликав EBU вирішити, хто може брати участь у конкурсі 2024 року.

Ми розуміємо і поважаємо те, що групи висловлюють свої голоси, — йдеться в повідомленні.

Ірландська RTÉ отримала близько 500 електронних листів із закликом відмовитися від участі в заході, якщо Ізраїль поїде до Швеції. Прихильники Палестини стали напівголі навколішки на снігу перед офісом норвезького мовника NRK, вимагаючи виключення Ізраїлю.

Ісландська RÚV заявила, що відкладе прийняття рішення про участь у цьогорічному конкурсі після завершення національного відбору, в якому бере участь палестинська співачка.

Минулого місяця посол Ізраїлю в Швеції Зів Нево стверджував, що «закликати до бойкоту Ізраїлю означає підтримувати ХАМАС — і покласти ціну на тероризм».

Тримайте політику далі від Євробачення, — сказав він.

EBU завжди намагався триматися далі від політики, зробивши офіційним правилом для учасників не «політизувати» чи «інструменталізувати» подію. Спілка навіть оштрафувала ісландську групу Hatari за розмахування палестинським прапором перед камерою під час конкурсу 2019 року в Тель-Авіві.

Але такий політичний нейтралітет не був таким чітким з 2022 року.

Торішній захід у Ліверпулі — коли Сполучене Королівство влаштувало шоу, яке не змогла зробити переможниця минулого року Україна — був увішаний синьо-жовтими прапорами на знак солідарності з боротьбою країни проти російського вторгнення.

Вигнання росії пояснили «постійними порушеннями російськими мовниками своїх зобов’язань щодо членства та порушенням цінностей суспільних ЗМІ.

Ідоя Вільянуева, іспанський член Європейського парламенту, взяла на себе роль ізраїльського мовника в листі до EBU, отриманому POLITICO та надісланому від імені лівої групи асамблеї.