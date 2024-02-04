Байден переконливо виграв праймеріз у Південній Кароліні

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Ракурс

Чинний президент США Джо Байден виграв праймеріз у Південній Кароліні в рамках нової президентської кампанії. За попередніми даними, за нього дали близько 97% голосів.

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Письменниця Маріен Вільямсон і конгресмен Дін Філліпс не змогли подолати позначку у 2% на момент оголошення Байдена переможцем. Чинний президент США отримає голоси всіх 55 делегатів-демократів штату, повідомляє CNN та AP.

Цей штат став першим, де цього року демократи проводили первинні вибори.

У січні демократи проводили праймеріз у Нью-Гемпширі, проте ім’я Джо Байдена не було включено до бюлетенів для голосування через розбіжності між владою штату та керівництвом Демпартії. Попри це, Байден опинився в Нью-Гемпширі найпопулярнішим кандидатом.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. Від Республіканської партії, як очікується, висунуть 45-го президента Дональда Трампа.