Перспектива повернення Трампа змусила німецьких політиків обговорювати існування НАТО без США

https://racurs.ua/ua/n192042-perspektyva-povernennya-trampa-zmusyla-nimeckyh-politykiv-obgovoruvaty-isnuvannya-nato-bez-ssha.html

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Політики в Німеччині через можливість повернення на пост президента США Дональда Трампа розпочали неофіційне обговорення перспектив НАТО без Сполучених Штатів у ролі лідера.

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Про це пише The New York Times напередодні візиту канцлера ФРН Олафа Шольца до Вашингтону (9 лютого).

Трамп неодноразово заявляв, що США вкладають у Північноатлантичний альянс надто багато сил та коштів і навіть погрожував виходом його країни з НАТО. Німецькі політики побоюються, що у разі обрання нового президентського терміну Трамп спробує втілити цю загрозу.

Наразі, зазначає The New York Times, Німеччина посідає друге місце після США за обсягом допомоги Україні. У ситуації, коли Сполучені Штати з кінця 2023 року не можуть затвердити бюджет, що включає військову допомогу Україні, Німеччина майже вдвічі збільшила свої витрати за цією статтею до 8,5 млрд дол. на рік.

Видання бачить у такому обговоренні ознаки «вражаючого повороту мислення», зазначаючи, що ще 2023 року в НАТО говорили про нову єдність та нові спільні цілі на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну.

США відіграють провідну роль у НАТО з моменту створення Північноатлантичного альянсу після закінчення Другої світової війни. Передбачається, що члени альянсу спрямовують на оборону не менше ніж 2% ВВП на рік.

Однак багато країн з різних причин витрачають менше. США, своєю чергою, забезпечують близько 70% витрат НАТО, при цьому формально всі країни, що входять до альянсу, мають рівне право голосу.