Деталі атаки на російський ракетний катер «Івановєц» розповів Буданов

ЗСУ потопили російський ракетний катер «Івановєц», фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n192055-detali-ataky-na-rosiyskyy-raketnyy-kater-ivanoviec-rozpoviv-budanov.html

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Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов у коментарі виданню TheWarZone розповів деталі нещодавньої успішної атаки дронами на російський ракетний катер «Івановєц».

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За словами Буданова, місію спланували і реалізували оператори спецпідрозділу безпілотників військової розвідки України «Група 13».

Судно чорноморського флоту рф потопили ударними системами MAGURA V5 українського виробництва. Було шість прямих влучань у корпус, — зазначив він.

Внаслідок отриманих пошкоджень «Івановєц» перекинувся на корму і затонув.

Атака сталася за понад 200 км від найближчого контрольованого Україною порту. Зазначається, що Буданов відмовився уточнити спосіб запуску безпілотників.

Варто додати, що користувач соцмережі X (колишній Twitter) D. Mojavensis за допомогою опублікованого ГУР 128-секундного відео знищення «Іванця» зміг визначити приблизне місце, де здійснювалася атака, а також час її здійснення.

Річ у тім, що на відео помітні чотири зірки — Бетельгейзе (Альфа Оріона), Тяньгуань (Дзета Тельця), Елнат (Бета Тельця) і Хассале (Йота Візничого). Положення зірок на небі дозволило визначити, що атака сталася приблизно о 03.44 ночі.

Також на відео помітні вогні прибережних населених пунктів, котрі дослідник ідентифікував як Морське та Мар’їне.

Це допомогло визначити приблизне місце атаки. За оцінками дослідника, координати місця, де затонув ракетний катер, становлять: 45.3106, 32.8153.

Джерело: TheWarZone, D. Mojavensis