Фейкова ДНР запрошує білорусь експортувати свої товари через порти окупованих Маріуполя та Мелітополя

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Білоруська сторона могла б використовувати порти так званої ДНР для своїх експортних поставок.

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Про це заявила член Російської Ради Федерації від «ДНР» Наталія Ніканорова, повідомили пропагандистські російські ЗМІ.

За її словами, про використання портів в окупованих московимістах та створення білоруського транспортного хабу на Азовському морі в «ДНР» «можна говорити не лише гіпотетично». Вона сказала, що має на увазі насамперед маріупольський порт.

Якщо говорити про возз'єднані території в цілому, то це ще Мелітополь, — сказала Ніканорова.

За словами Ніканорової, зацікавленість у подібній співпраці є, щобільше, вже ведеться певна робота у цьому напрямі.

Думаю, що в найближчому майбутньому ми побачимо конкретні прояви, результати цієї діяльності, у цьому напрямі, зокрема, — додала вона.

Минулого року пропагандисти ТАРС повідомляли, що перше підприємство з білорусі розпочало відвантаження зерна на експорт через морський порт Маріуполя. Воно перевалює на експорт свою сільгосппродукцію: зерно, технічні культури. Вони працюють у нас вже близько двох місяців, орендували складські приміщення.

Назва білоруської компанії та напрямки поставок не озвучили, але зазначили, що фірма вивчає можливості переорієнтувати на Маріуполь весь обсяг свого експорту, оскільки цей транспортний коридор виявився коротшим за інші можливі.

Після закриття через санкції зручних портів Литви білоруська сторона шукає способи транспортування своїх вантажів. Розглядався навіть варіант побудови свого порту в Мурманську.