Українці у Польщі - чверть новоприбулих із західних областей

https://racurs.ua/ua/n192067-ukrayinci-u-polschi-chvert-novoprybulyh-iz-zahidnyh-oblastey-opytuvannya.html

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Цієї зими серед усіх українців, які виїхали до Польщі — чверть із західних областей. Попри це, перше місце у списку займає Дніпропетровщина.

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Аналітичний центр міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal провів опитування серед новоприбулих до Польщі українських громадян.

За даними опитування, з Дніпропетровської області до Польщі цієї зими переїхали 9,82% українців, з Хмельницької — 6,8%, Івано-Франківської — 6,3%, Львівської — 6,05%, Волинської — 5,79.

Найменше до Польщі взимку переїхало киян і жителів Криму — менш як 1%.

Серед опитаних 52,64% — жителі міст, 17,63% приїхали із селищ і 29,72% — із сіл.

Офіційно працевлаштованих українців у Польщі до кінця 2023 року — 750 тисяч від 1 млн 125 тисяч усіх іноземців, які працюють.

Історично склалося, що найбільше в Польщі працювало українців із західних регіонів країни. Початок війни вніс зміни в цю традицію, адже багато хто був змушений виїхати зі східних і південних регіонів із міркувань безпеки. Однак за два роки більшість встигли впорядкувати своє життя: хто повернувся в Україну, хто поїхав в інші країни, тож попри війну географічний показник вирівнюється. Зокрема, у Польщі залишаються українці, які прагнуть працювати, — зазначили аналітики.