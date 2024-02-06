Україна отримає 50 млрд євро від ЄС. Фото:

https://racurs.ua/ua/n192100-nadhodjennya-pershogo-transhu-ukrayini-za-programou-na-50-mlrd-ievro-anonsuvaly-v-ies.html

Ракурс

Перший транш за програмою Ukraine Facility на 50 млрд євро перерахують Україні вже у березні 2024 року.

.

Європейський Союз продовжуватиме підтримувати «сміливого партнера та майбутнього члена» й надаватиме країні необхідне та передбачуване фінансування. Про це голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 6 лютого повідомила у Twitter.

Плануємо розпочати виплати у березні, — зазначила вона.

Нагадаємо, 1 лютого лідери Європейського Союзу під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility на 2024−2027 роки.

А 5 лютого Європейський парламент і Рада Євросоюзу досягли попередньої згоди щодо нового механізму підтримки України через створення Українського фонду на суму 50 млрд євро у бюджеті ЄС. Домовлено про створення нового механізму для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України.

Ці рішення ще має схвалити Європарламент на пленарній сесії, яка запланована на 26−29 лютого 2024 року.