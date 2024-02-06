Ракетний катер «Івановєц». Фото:

https://racurs.ua/ua/n192108-vajlyvist-znyschennya-rosiyskogo-katera-ivanoviec-poyasnyla-brytanska-rozvidka.html

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Знищення російського ракетного катера «Івановець» призведе до зниження можливостей російського Чорноморського флоту поблизу окупованого Криму.

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Головне управління розвідки Міноборони України 1 лютого заявило про затоплення «Івановця». У мережі з’явилося відео, як кілька українських надводних дронів вражають російський корабель, що призводить до ліквідації цієї однієї бойової одиниці. Про це Міністерство оборони Великої Британії 6 лютого повідомило у Twitter.

За інформацією західної розвідки, цей ракетний катер патрулював західне узбережжя Криму. А складна лінія зв’язку «Івановця» дозволяла йому відправляти та отримувати дані про цілі на інші кораблі, вертольоти та патрульні літаки дальньої дії та назад.

Британці вважають, що затоплення цього катера підкреслює вразливість російських військових кораблів, які діють в Чорному морі. Не виключено, що ця втрата вплине на органи управління Чорноморським флотом. Ймовірно, окупанти будуть змушені переоцінити свою маневреність в районі західного Криму.

Однак російський ВМФ майже напевно все ще здатний виконувати три основні завдання на Чорному морі: дальні удари, патрулювання та підтримку, — йдеться у зведенні британського Міноборони.

Нагадаємо, про знищення російського ракетного катера «Івановєц» стало відомо 1 лютого. Внаслідок низки прямих влучань шести морських дронів українського виробництва MAGURA V5 у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, дав крен на корму і затонув. Операція зі знищення катера була здійснена бійцями Головного управління розвідки Міноборони України.