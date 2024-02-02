Надводний дрон MAGURA V5. Фото:

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Ракетний катер «Івановєц» Чорноморського флоту росії потопили українські безпілотники.

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Уразили ворожу ціль морських дронів українського виробництва MAGURA V5. Російський корабель був затоплений після шести прямих влучань. Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив виданню The War Zone.

Надводний дрон MAGURA V5 може виконувати різні операції: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту та бойові місії. Дальність пересування безпілотника становить 833 км, він може розвивати максимальну швидкість до 42 вузлів.

Нагадаємо, про знищення російського ракетного катера «Івановєц» стало відомо 1 лютого. Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, дав крен на корму і затонув. Операція зі знищення катера була здійснена бійцями Головного управління розвідки Міноборони України.

«Івановєць» — це великий ракетний катер проекту 12411 «Блискавка», призначений для знищення бойових надводних кораблів супротивника, десантних і транспортних засобів та суден у морі, пунктах базування, морських угруповань та їх прикриття, а також для прикриття своїх кораблів та суден від надводних та суден повітряних загроз.

Його екіпаж становить 40 осіб, судно озброєне надзвуковими протикорабельними ракетами «Москіт» П-270. Орієнтовна вартість цієї бойової одиниці складає 60−70 млн дол.

Джерело: The War Zone