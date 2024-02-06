ВРУ підтримала продовження воєнного стану. Фото:

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Продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні підтримала Верховна Рада.

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У вівторок, 6 лютого, парламент затвердив подані президентом Володимиром Зеленський законопроекти про продовження дії воєнного стану. та загальної мобілізації. Голоси «за» віддали 335 депутатів. Не голосували 20 обранців. Про це народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко повідомили в Telegram.

За його словами, воєнний стан та загальна мобілізація триватиме 90 днів — до 13 травня 2024 року. Це було вже 10 десяте голосування Ради за воєнний стан з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Такі рішення депутати за поданням президента вже ухвалювали п’ять разів у 2022 році (24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня та 16 листопада), а також 4 рази у 2023-му році (7 лютого, 2 травня, 27 липня та 8 листопада).

Як відомо, під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Окрім того, можуть запровадити трудову повинність чи обов’язкові суспільно корисні роботи, або ж примусове відчуження приватного майна. Також можливий перехід різних установ та організацій усіх форм власності на роботу на користь оборони.

Нагадаємо, 5 січня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти про продовження загальної мобілізації та воєнного стану.