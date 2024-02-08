Набуває чинності закон, який спрощує процедури списання військового майна

https://racurs.ua/ua/n192173-nabuvaie-chynnosti-zakon-yakyy-sproschuie-procedury-spysannya-viyskovogo-mayna.html

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Набув чинності закон, який спрощує процедури списання військового майна.

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Згідно з ним, командири військових частин отримують повноваження списувати під час дії воєнного стану військове майно своїм наказом (крім зброї) вартістю за одиницю військового майна або за одним актом вартістю до 1,7 млн грн без затверджень та погодження з посадовими особами вищих рівнів, правоохоронними органами чи спеціальним правоохоронним формуванням у складі ЗСУ.

Це значно зменшує бюрократію та робить процедури простішими та прозорішими, — заявив очільник Міноборони Рустем Умєров.

7 лютого президент підписав закон щодо спрощення процедури списання військового майна. Він передбачає особливості списання військового майна під час дії воєнного стану.

Основні новації

Закон передбачає право командира військової частини за поданням комісії для списання військового майна списувати закріплене за військовою частиною майно незалежно від номенклатури служб забезпечення (крім зброї) вартістю за одиницю військового майна або за одним актом до 100 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Списання можливе без затверджень та погоджень з посадовими особами вищих рівнів, правоохоронними органами чи спеціальним правоохоронним формуванням у складі Збройних сил України.

Також командир може приймати рішення про необхідність проведення розслідування причин та обставин втрати або знищення, дострокового зносу, перевитрати військового майна (крім зброї) вартістю за одиницю або за одним актом до зазначеного розміру.