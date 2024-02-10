Єнс Столтенберг закликав НАТО готуватися до десятилітньої конфронтації з росією. Фото:

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НАТО має підготуватися до протистояння з російською федерації.

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У разі перемоги російського диктатора володимира путіна в Україні немає гарантії, що російська агресія не пошириться на інші країни. Конфронтація з росією може тривати десятиліттями. Саме тому країни-учасники Альянсу повинні наростити оборонну промисловість. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв’ю Welt.

НАТО не шукає війни з росією. Але ми повинні підготуватися до протистояння, яке може тривати десятиліттями. Стримування працює, лише якщо воно викликає довіру, — зазначив він.

Генсек вважає, що союзники по блоку повинні збільшувати виробництво зброї та кількість замовлень для оборонних компаній Європи, оскільки у країнах з ринковою економікою виробникам зброї потрібні підписані контракти, щоб вони могли нарощувати виробництво. Це означає перехід від повільного виробництва в мирний час до швидкого, як це необхідно під час конфлікту.

Столтенберг наголосив, що воєнний злочинець путін готує економіку росії до тривалої війни.

Нагадаємо, наприкінці січня видання The Times інформувало, що НАТО доведеться підготуватися до можливих ракетних ударів росії по об'єктах по всій Європі. Москва може атакувати об'єкти в Німеччині, якщо диктатор володимир путін оголосить війну Північноатлантичному альянсу.

Джерело: Welt