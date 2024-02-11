Режисер фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислав Чернов. Фото:

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Ракурс

Український режисер Мстислав Чернов став володарем премії Гільдії режисерів Америки.

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Премію DGA Awards за документальний фільм «20 днів у Маріуполі». Його відзначили за «видатні режисерські досягнення в документальному кіно у 2023 році». Про це зазначається на сайті американської премії.

Стрічка «20 днів у Маріуполі» зображає події в оточеному окупантами Маріуполі у лютому-березні 2022 року. У фільм увійшли кадри російських обстрілів та бомбардування пологового будинку.

Фільм Чернова вже здобув премію Тіма Гетерінґтона, яку вручають за висвітлення гуманітарних історій. Крім того, режисер отримав Пулітцерівську премію.

Як відомо, DGA Awards — щорічна американська премія за видатні досягнення в області режисури кіно і телебачення. Вона заснована в 1948 році й за всю історію існуванні її переможці категорії «Найкращий режисер повнометражного фільму» лише сім разів не отримали аналогічного «Оскара». У 2024 році головну нагороду отримав англійський режисер Крістофер Нолан за фільм «Оппенгеймер».

Нагадаємо, у січні цього року стало відомо, що фільм «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова було номіновано на «Оскар» у категорії «Найкращий документальний фільм».