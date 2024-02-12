СБУ зловила інформатора росіян, який шпигував за поїздами у гаражі

https://racurs.ua/ua/n192298-sbu-zlovyla-informatora-rosiyan-yakyy-shpyguvav-za-poyizdamy-u-garaji.html

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СБУ затримала на Кіровоградщині російського інформатора, який у власному гаражі зробив «пункт спостереження» за ешелонами ЗСУ.

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Зловмисник намагався дізнатися орієнтовну кількість особового складу та військової техніки підрозділів ЗСУ, які рухаються залізницею у напрямку східного фронту.

Найбільше ворога цікавила інформація про переміщення на передову українського важкого озброєння, у тому числі танків, бойових машин піхоти та артилерійських систем.

Щоб слідкувати за ешелонами ЗСУ, фігурант облаштував «спостережний пункт» у власному гаражі, що знаходиться поблизу залізничної станції.

Він обходив місцевість і приховано фіксував місця базування українських військ під виглядом прогулянок пересічного громадянина.

Для маскування злочинних дій зловмисник постійно змінював маршрути своїх розвідувальних вилазок, а отриману інформацію надсилав агресору з різних геолокацій.

Однак співробітники СБУ викрили зловмисника і затримали його у власному помешканні.

Ворожим інформатором виявився місцевий житель, який майже 20 років проживав на території росії.

Перед початком повномасштабного вторгнення рф він приїхав в Україну, щоб продати тут усе належне йому майно і повернутися до країни-агресора.

У травні 2023 року, коли чоловік ще перебував на Кіровоградщині, на нього вийшов російський куратор і запропонував співпрацю на користь окупантів. У разі виконання ворожих завдань, загарбники обіцяли своєму поплічнику «евакуацію» на територію рф.

Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено:

⁠мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності;

⁠документи, які підтверджують факти його проживання та підприємницької діяльності на території рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу України.

Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.