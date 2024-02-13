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Сили ППО знищили 16 з 23 російських БПЛА. Фото:

Агресор вночі атакував «Шахедами» — були влучання у Дніпрі (ФОТО)

13 лют 2024, 08:20
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Атаку «Шахедів» влаштували російські окупанти на мирні українські міста.


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У ніч на 13 лютого противник запустив 23 ударні БПЛА типу Shahed-136/131 з районів Приморсько-Ахтарськ в росії та мису Чауда в окупованому Криму. Відбивали атаку зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи. Було знищено 16 «Шахедів» у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Про це Повітряні сили ЗСУ 13 лютого повідомили у Telegram.

Зокрема, на Дніпропетровщині було збито 10 «Шахедів». Як повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак, їх приземлили у Дніпровському районі. Однак у самому обласному центрі було кілька влучань. Під ударом опинився енергетичний об'єкт. Виникла пожежа, яку вгамували рятувальники. Поцілили окупанти й по інфраструктурному об'єкту.

Наслідки атаки на Дніпро. Фото: Сергій Лисак у Telegram

Наслідки атаки на Дніпро. Фото: Сергій Лисак у Telegram

Нагадаємо, 11 лютого на території Молдови знайшли фрагменти російського безпілотника типу Shahed. Уламки БПЛА виявили неподалік від села Етулія Вулканештського району, в районі молдавсько-українського кордону. Молдовська влада вважає, що виявлені уламки дрона є одним із російських безпілотників, збитих українською ЗРК у ніч із 9 на 10 лютого.

Джерело: Ракурс


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