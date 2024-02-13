Російський обстріл призупинив роботу однієї з ТЕС в Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n192330-rosiyskyy-obstril-pryzupynyv-robotu-odniieyi-z-tes-v-ukrayini.html

Ракурс

Одна з ТЕС в Україні припинила виробництво електроенергії через обстріл.

.

У ніч проти 13 лютого одна з теплових електростанцій ДТЕК припинила виробництво електроенергії через обстріл з боку російських окупантів. Про це повідомила прес-служба компанії.

Попередньо відомо, що ніхто не постраждав. Ворожа атака серйозно пошкодила обладнання підприємства. Станція припинила виробництво електроенергії. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання.

Напередодні в Міненерго повідомляли, що дефіциту в енергосистемі України не фіксується. Власної генерації вистачало для покриття потреб усіх споживачів. Також плануються імпорт та експорт електроенергії.

Нагадаємо, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак 13 лютого повідомив про кілька влучань російських «Шахедів» у Дніпрі. Під ударом опинився енергетичний та інфраструктурний об'єкти.