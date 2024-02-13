Армія рф обстріляла з артилерії ферму на Харківщині. Фото:

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Армія країни-агресора рф продовжує руйнувати мирні українські населені пункти та підприємства.

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Зокрема, вранці 13 лютого ворожі війська з артилерії вгатили по сільськогосподарському підприємстві в селі Курилівка Куп’янського району Харківської області. Внаслідок обстрілу ферми загинули двоє цивільних чоловіків. Ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми, їх стан оцінюється як середній. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Загалом ворог обстріляв з артилерії та мінометів близько 15 населених пунктів — Уди, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Глибоке та інші.

Нагадаємо, у ДТЕК заявили, що у ніч проти 13 лютого одна з теплових електростанцій припинила виробництво електроенергії через обстріл з боку російських окупантів. Попередньо відомо, що ніхто не постраждав, але ворожа атака серйозно пошкодила обладнання підприємства.