У Дніпрі через нічний обстріл зачинили школи. Фото:

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У Дніпрі через нічний обстріл закривають школи та евакуюють одну з лікарень.

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З медичного закладу вже вивозять чималу кількість паліативних хворих. Крім того, буде злито систему опалення, бо втримати систему не вийде, а за прогнозами найближчим часом очікується похолодання. Про це міський голова Дмитро Філатов 13 лютого повідомив у Facebook.

Дніпро опинилося під масованою атакою у ніч на 13 лютого. У місті чутно понад десяток вибухів. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що росіяни атакували місто ракетами та «Шахедами».

Мер Філатов заявляв, що били по цивільний інфраструктурі. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак про влучання в обласному центрі. Ворог поцілив в енергетичний та інфраструктурний об'єкти. Виникли пожежі, які вже ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, запустив 23 ударні БПЛА типу Shahed-136/131 з районів Приморсько-Ахтарськ в росії та мису Чауда в окупованому Криму.

Більшість дронів та кілька авіаційних ракет ворог спрямував на Дніпро. Влада регіону заявляла про збиття 10 безпілотників у Дніпровському районі.