Українські військові відправили у пакети ще понад тисячу окупантів. Фото:

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Ракурс

Військові втрати російської федерації у війні з Україною наближаються до 400 тис. осіб.

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У понеділок, 12 лютого, українські захисники ліквідували 1 тис. 90 загарбників. А загальні бойові втрати противника склали вже 397 тис. 80 ворожих солдатів, офіцерів та найманців. Також вчора Сили оборони знищили 30 дронів, 27 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, вісім танків, систему ППО та 24 одиниці автомобільної техніки. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 13 лютого 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 397 тис. 80 (+1 тис. 90) осіб,

танків — 6 тис. 424 (+8) од,

бойових броньованих машин — 12 тис. 4 (+27) од,

артилерійських систем — 9 тис. 500 (+19) од,

РСЗВ — 981 (+0) од,

засоби ППО — 667 (+1) од,

літаків — 332 (+0) од,

гелікоптерів — 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7 тис. 332 (+30),

крилаті ракети — 1 тис. 882 (+0),

кораблі/катери — 24 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 12 тис. 623 (+24) од,

спеціальна техніка — 1 тис. 518 (+4)

Нагадаємо, бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Перун» 42-ї Окремої механізованої бригади показали, як за допомогою FPV-дронів знищили під Бахмутом бронетехніку, якою вороги намагалися дістатися до позицій українських військових.