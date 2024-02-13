Бійці 128 бригади взяли в полон 11 росіян на Запорізькому напрямку

https://racurs.ua/ua/n192360-shturmovyky-vzyaly-u-polon-11-rosiyan-na-zaporizkomu-napryamku-video.html

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Бійці 128 бригади відбили атаку російських військових та взяли у полон 11 окупантів на Запоріжжі.

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Про це повідомила 13 лютого пресслужба бригади.

В українському підрозділі розповіли, що атаку окупантів зупинили ще на підході до українських позицій — бронетехніку вдалось накрити та пошкодити артилерією, після чого дезорієнтована ворожа піхота сховалась в укриття.

Після цього штурмова група 128 бригади висунулась на зачистку «сірої зони» від залишків ворожих сил.

Під щільним стрілецьким вогнем уцілілі вороги прийняли єдине правильне рішення — здатися в полон. Процес здачі зафіксовано на відео.

У пресслужбі зазначили, що серед полонених було виявлені колишні ув’язнені, дагестанці та один мешканець Санкт-Петербурга. Усі — військовослужбовці 71 мотострілецького полку ЗС рф.