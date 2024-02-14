Спікер Палати представників Майк Джонсон. Фото:

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Поведінка спікера Палати представників Майка Джонсона викликала обурення не лише в сенаторів-демократів.

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Через його небажання винести проект безпекової допомоги для України у розмірі 61 млрд дол. та інших союзників на розгляд Палати представників, проти спікера вже виступили колеги по партії. Сенатори від Республіканської партії посилили тиск на Джонсона, щоб змусити його винести законопроект на голосування. Про це повідомило видання The Hill.

За словами сенатора Тома Тілліса, республіканці зіткнуться з політичними наслідками на виборах в 2024 році, якщо не ухвалять законопроекту Сенату з підтримкою України та дозволять російському диктатору володимиру путіну переломити хід війни.

Він повторив застереження лідера республіканської меншості в Сенаті Мітча Макконнелла про те, що законодавців будуть судити майбутні історики, якщо вони дозволять пакету фінансування пролежати так довго, що це дорого коштуватиме Україні та може заохотити супротивників США в інших частинах світу.

Як відомо, пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню передбачає виділення 96 млрд дол. з американського бюджету. Україні заплановане передати 60 млрд дол. Решту коштів направлять на допомогу Ізраїлю та регіональним партнерам в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, сьогодні спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що зараз не виноситиме на розгляд законопроект щодо продовження надання грошової допомоги Україні.

Американський Сенат 13 лютого підтримав остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Далі це проект повинна розглянути Палата представників. Після схвалення двох палат Конгресу документ передадуть на підпис президенту Джо Байдену.

Джерело: The Hill