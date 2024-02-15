Частину СБУшників з операції стеження за "Бігусами" відправили на фронт

https://racurs.ua/ua/n192413-chastynu-sbushnykiv-z-operaciyi-stejennya-za-bigusamy-vidpravyly-na-front.html

Ракурс

Bihus. Іnfo в СБУ заявили, що частину співробітників Департаменту захисту нацдержавності (ДЗНД), які стежили за журналістами, відправили в зону бойових дій на Донбас.

.

Серед них й Ігор Кравченко, він же «Ігор СБУ». Виконувачем обовʼязків керівника ДЗНД замість Романа Семенченка призначили Андрія Іщука.

Нещодавно журналісти Bihus.Info випустили своє розслідування — за ними стежили співробітники Департаменту захисту національної державності СБУ, а наказ на це могли дати в Офісі президента.

Історія питання

У січні мережею поширилося відео, на якому оператори (не журналісти) Bihus.Info під час новорічного корпоративу вживали наркотики. Поширив відео невідомий ресурс «Народна правда» з вигаданими співробітниками редакції, чиї фото згенерував штучний інтелект.

Засновник проєкту Bihus.Info Денис Бігус запевнив, що проведе жорсткі кадрові зміни. Водночас заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року.

Уже ввечері 5 лютого журналісти Bihus.Info випустили власне розслідування інциденту і заявили, що за ними незаконно стежили працівники Департаменту захисту національної державності СБУ. До того ж навіть після початку журналістського розслідування.

Перед публікацією Bihus.Info президент Володимир Зеленський звільнив начальника ДЗНД Романа Семенченка. Сама СБУ пояснила це «оптимізацією», хоча й згадала, що зміцнення національної державності передбачає і безперешкодну роботу ЗМІ.

Після виходу журналістського розслідування у СБУ пояснили: мовляв, отримали оперативну інформацію, що серед клієнтів наркодилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам, була операторка Bihus.Info.