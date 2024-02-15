Американського репортера шокувала кількість ліквідованих росіян на фронті

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Ракурс

Військовий репортер CNN Фредерік Плейтген став гостем ток-шоу, в якому розповів ведучій Сандрі Майшбергер про свій останній візит на фронт.

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Скрізь повно мертвих росіян, частин тіл, деталей машин, — так Плейтген описав свою останню поїздку на фронт.

Серед іншого Плейтген познайомився з українським підрозділом операторів дронів, які атакували російські позиції.

Вони могли бачити все, буквально дивилися в обличчя [російських] солдатів, які знали, що для них, мабуть, скоро все закінчиться. Найбільше мене вразило те, скільки трупів лежить довкола. Скрізь повно мертвих росіян, частин тіл, деталей машин. Нічого не забирається, — розповів журналіст.

Його шокувала кількість жертв на фронті з російської сторони.

Ми багато говоримо про те, що Україна страждає, і це, звісно, правда. Але скільки своїх людей Путін відправляє на смерть — я й не міг подумати, що все буде так погано, як зараз. Це одна з причин, чому українці все ще мають бойовий дух, тому що вони розуміють, що насправді зупиняють багатьох з них, — ділиться Плейтген.

На думку американського репортера, українські військові матимуть змогу вистояти навіть без пакета допомоги від США.