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Американського репортера шокувала кількість ліквідованих росіян на фронті
Скрізь повно мертвих росіян, частин тіл, деталей авто — Американського репортера шокували масштаби втрат рф на фронтіhttps://racurs.ua/ua/n192414-skriz-povno-mertvyh-chastyn-til-detaley-avto-amerykanskogo-reportera-shokuvala-kilkist.htmlРакурс
Військовий репортер CNN Фредерік Плейтген став гостем ток-шоу, в якому розповів ведучій Сандрі Майшбергер про свій останній візит на фронт.
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Скрізь повно мертвих росіян, частин тіл, деталей машин, — так Плейтген описав свою останню поїздку на фронт.
Серед іншого Плейтген познайомився з українським підрозділом операторів дронів, які атакували російські позиції.
Вони могли бачити все, буквально дивилися в обличчя [російських] солдатів, які знали, що для них, мабуть, скоро все закінчиться. Найбільше мене вразило те, скільки трупів лежить довкола. Скрізь повно мертвих росіян, частин тіл, деталей машин. Нічого не забирається, — розповів журналіст.
Його шокувала кількість жертв на фронті з російської сторони.
Ми багато говоримо про те, що Україна страждає, і це, звісно, правда. Але скільки своїх людей Путін відправляє на смерть — я й не міг подумати, що все буде так погано, як зараз. Це одна з причин, чому українці все ще мають бойовий дух, тому що вони розуміють, що насправді зупиняють багатьох з них, — ділиться Плейтген.
На думку американського репортера, українські військові матимуть змогу вистояти навіть без пакета допомоги від США.
Вони покладатимуться на нову стратегію, на ці маленькі безпілотники. Наразі українці створюють авіацію далекого радіусу дії, що складається з безпілотників, щоб атакувати маршрути постачання, — сказав Плейтген.