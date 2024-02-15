Джейк Салліван, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n192417-amerykanske-finansuvannya-ukrayiny-zaminyty-nemojlyvo-sallivan.html

Ракурс

Американське фінансування України буде неможливо замінити, попри те, що союзники США активізувалися і взяли на себе значну частину.

.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив про це під час брифінгу у Білому домі 14 лютого, повідомляє «Голос Америки».

Нам потрібно дивитися правді в очі: Сполучені Штати надавали значну частину допомоги, і прогалина, яка утвориться, не може бути повністю заповнена іншими союзниками та партнерами, — наголосив Салліван.

Щоб надати деякі можливості, які є у США, але яких немає в інших країнах, нам потрібні повноваження на їх виділення та ресурси, щоб ми могли поповнити власні запаси. Отже, якщо зібрати все до купи, то замінити фінансування США просто неможливо, — додав він.

Салліван нагадав, що президент США Джо Байден особисто закликав спікера Палати представників Майка Джонсона винести відповідний законопроект на голосування якнайшвидше.

Ми знаємо, що якщо це голосування дійде до Палати представників, воно пройде на основі переважної більшості голосів обох партій, як це було в Сенаті, — запевнив Салліван.

Раніше того ж дня Джонсон заявив, що не планує найближчим часом провести голосування щодо пакета міжнародної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Салліван зазначив, що США не можуть більше чекати, і наголосив, що кожен день затримки дорого коштує народу України та інтересам національної безпеки Сполучених Штатів.

За його словами. якщо припинити фінансування, українці продовжуватимуть боротися, але воюватимуть з менш сильних позицій. Він зазначив, що все частіше надходять повідомлення, що українські війська на передовій встановлюють максимально допустимі норми використання боєприпасів.

Боєприпаси закінчуються, а російські сили продовжують атакувати як з землі, так і з повітря, намагаючись виснажити українську протиповітряну оборону, над розвитком і наповненням якої ми так багато працювали протягом останніх двох років, — наголосив Салліван.

Він зауважив, що за рішенням США зараз спостерігає увесь світ — як союзники, так і вороги. Водночас Салліван запевнив, що адміністрація Байдена зробить усе можливе, щоб провести законопроєкт про додаткове фінансування у Палаті представників.

Ми знаємо з історії, що якщо не протистояти диктаторам, вони продовжуватимуть, і наслідки цього будуть серйозними для національної безпеки США, для наших союзників по НАТО та для людей у всьому світі, — наголосив він.

Джерело: «Голос Америки»