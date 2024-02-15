Рашисти влучили керованою авіабомбою в автомобіль з цивільними на Харківщині

Рашисти атакували КАБами Харківщину, фото: «Пикабу»

https://racurs.ua/ua/n192424-rashysty-vluchyly-kerovanou-aviabombou-v-avtomobil-z-cyvilnymy-na-harkivschyni.html

Ракурс

Російські загарбники скинули на населений пункт Вільхуватської громади Харківської області дві керовані авіабомби.

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В результаті є загиблі та поранені. Про це сьогодні, 15 лютого, ввечері на своїх сторінках у соцмережах повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та поліція Харківщини.

В результаті зафіксовано:

влучання в автомобіль «ВАЗ» з цивільними — загинуло подружжя, котре перебувало в автівці. Згодом поблизу автомобіля виявили тіло дівчини віком близько 17 років, дані встановлюються;

інша авіабомба влучила на подвір’я приватного будинку. Сталося займання домоволодіння та господарчої споруди. Також зруйнований поруч розташований будинок. Попередньо — двоє поранених.

На місцях подій працюють поліція, вибухотехніки, рятувальники та медики. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу.