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Ракурс
Рашисти атакували КАБами Харківщину, фото: «Пикабу»

Рашисти влучили керованою авіабомбою в автомобіль з цивільними на Харківщині

15 лют 2024, 20:42
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Російські загарбники скинули на населений пункт Вільхуватської громади Харківської області дві керовані авіабомби.


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В результаті є загиблі та поранені. Про це сьогодні, 15 лютого, ввечері на своїх сторінках у соцмережах повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та поліція Харківщини.

В результаті зафіксовано:

  • влучання в автомобіль «ВАЗ» з цивільними — загинуло подружжя, котре перебувало в автівці. Згодом поблизу автомобіля виявили тіло дівчини віком близько 17 років, дані встановлюються;
  • інша авіабомба влучила на подвір’я приватного будинку. Сталося займання домоволодіння та господарчої споруди. Також зруйнований поруч розташований будинок. Попередньо — двоє поранених.

На місцях подій працюють поліція, вибухотехніки, рятувальники та медики. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу.

Джерело: Ракурс


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