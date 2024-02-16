Троє цивільних підірвалися на міні в Харківській області. Фото:

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Ракурс

Мирні мешканці підірвалися на російській міні в Харківській області.

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У четвер зранку, 16 лютого, в полі в селі Довгеньке Ізюмського району на міні підірвалися троє цивільних. Двоє чоловіків 25 та 50 років загинули. Ще один 30-річний чоловік дістав уламкове поранення й був госпіталізований. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

За його словами, мінна небезпека на Харківщині залишається високою. Він закликав цивільних негайно телефонувати за номерами 101 або 102 при виявленні вибухонебезпечних предметів.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що деокуповані території «усіяні» вибухонебезпечними предметами. Рятувальники просять пересуватися лише перевіреними шляхами, не торкатися підозрілих предметів та не намагатися їх переміщати.

Нагадаємо, у селі Бобровий Кут Херсонської області 33-річний рибалка натрапив на протипіхотну міну. Внаслідок підриву йому травматично ампутувало праву нижню кінцівку.