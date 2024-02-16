Україна повернула тіла 58 загиблих військових. Фото: Координаційний штаб

https://racurs.ua/ua/n192440-ukrayina-povernula-tila-58-zagyblyh-viyskovyh-foto.html

Ракурс

Тіла 58 загиблих захисників повернули в Україну.

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Збройні сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих. Про це 16 лютого Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив у Telegram.

Зазначається, що тіла загиблих героїв після ідентифікації будуть передані рідним для гідного поховання.

Нагадаємо, 20 листопада Україна повернула тіла ще 94 загиблих українських військових. Тоді заявлялося, що ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до спеціальних установ та перепадуть на експертизу для встановлення осіб загиблих.