Навального могли найближчими місяцями обміняти на вбивцю з Тіргартена

https://racurs.ua/ua/n192454-navalnogo-mogly-nayblyjchymy-misyacyamy-obminyaty-na-vbyvcu-z-tirgartena.html

Ракурс

Олексія Навального, російського опозиційного політика, могли найближчими місяцями обміняти на вбивцю з берлінського Тіргартену.

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Журналіст BILD Філіп П’ятов аналізує, чи була вигідна Кремлю смерть Олексія Навального саме зараз, за місяць до виборів президента рф. За його словами, можливо, влада злякалася протестів після оприлюднення результатів голосування. Навальний міг підтримати їх навіть із в’язниці.

Протягом багатьох років Навальний був уособленням російського невдоволення путіним, яке ніколи не вщухало у певній частині суспільства. Він був лідером демонстрацій. Єдиною позасистемною альтернативою. Якби під час псевдопрезидентських виборів спалахнула іскра, Навальний міг би перетворити її на пожежу навіть із в’язниці, — пише П’ятов.

Він зазначає, що Навального «могли б звільнити найближчими тижнями або місяцями». Опозиціонера могли обміняти на росіянина Вадима Красікова, який убив колишнього чеченського командира у парку Тіргартен у центрі Берліна. Про можливий обмін в інтерв’ю Такеру Карлсону говорив володимир путін.

Смерть Навального показує, наскільки насправді є нестабільною системою Путіна, — сказав BILD Юліус фон Фрайтаг-Лорінгхофен, голова фонду Фрідріха Науманна в Москві у 2018−2020 роках. — Якби ситуація була стабільною, Кремлю не довелося б садити до в’язниці, катувати та вбивати опонентів. Для зовнішнього світу Путін поводиться так, ніби він на 100% упевнений у своїй владі. <…> Але цей вчинок показує, наскільки він боїться російської опозиції. <…> Були повідомлення про можливу угоду: Росія поверне вбивцю з Тіргартена і натомість звільнить американського журналіста Евана Гершковича та Олексія Навального. Але Кремль явно не хотів цього робити за жодних обставин.

Білий дім анонсував виступ президента Джо Байдена у зв’язку з повідомленнями про смерть Навального.