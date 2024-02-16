У Конгресі США обидві партії представили новий закон про підтримку України - The Hill

https://racurs.ua/ua/n192460-u-kongresi-ssha-obydvi-partiyi-predstavyly-novyy-zakon-pro-pidtrymku-ukrayiny-the-hill.html

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Американські конгресмени з обох партій представили новий законопроєкт із підтримкою України.

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Ця пропозиція спрямована на те, щоб вийти з тривалого «глухого кута» щодо надання військової допомоги Києву — на тлі попереджень про те, що українським силам бракує зброї, зазначається в повідомленні The Hill.

Законопроєкт передбачає, у тому числі запровадження жорсткіших заходів безпеки на кордоні, на чому наполягають консерватори Палати представників і особисто спікер Майк Джонсон, який відмовився від версії Сенату, ухваленої раніше цього тижня.

Тим часом Джо Байден розкритикував Палату представників через двотижневу перерву.

Після звернення щодо повідомлень про смерть російського опозиціонера Навального журналісти запитали в президента США, чи є спосіб надати додаткові боєприпаси в Україну без ухвалення Конгресом законопроекту про додаткове фінансування.

Ні, але їм настав час активізуватись, чи не так?, — сказав Байден. — Замість того, щоб піти у двотижневу відпустку.

Згодом Джо Байден підвищив голос: