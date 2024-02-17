Rheinmetall збудує в Україні завод з виробництва артснарядів. Фото концерну

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Німецький концерн Rheinmetall планує відкрити новий завод по виробництву артилерійських боєприпасів в Україні.

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Це буде спільне підприємство Rheinmetall з українською компанією, яка виступає партнером у цьому проекті. Документ про створення стратегічно важливого заводу 17 лютого підписали на полях безпекової конференції у Мюнхені. Був присутній, зокрема, міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін. Про це повідомила прес-служба німецької компанії.

Очікується, що спільне підприємство буде випускати шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік. Також на заводі вироблятимуть і метальні заряди.

Концерн Rheinmetall матиме у власності 51% акцій спільного заводу, а українська компанія — 49%.

Нагадаємо, у грудні 2023 року генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявляв, що концерн хоче запустити свій завод з виробництва бронетехніки в Україні вже у 2024 році. Планується, що на цьому підприємстві вироблятимуть бронетранспортери Fuchs і бойові машини піхоти Lynx.

Німці планують створювати БТР в Україні вже з кінця літа 2024 року, а БМП планують запустити у виробництво до літа 2025 року.