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Ракурс
Український аналог "Ланцету готується до бойових випробувань

Український аналог «Ланцета» готується до бойових випробувань

18 лют 2024, 15:13
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Українські аналоги дронів «Ланцет» пройшли попередні випробування та готується до перших бойових випробувань.


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Віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив 18 лютого, що в останні дні тестували дрони від чотирьох компаній, успішно випробування пройшли два.

Федоров зауважив, що у перспективі декількох місяців можливо буде організувати виробництво близько 100 подібних дронів на місяць.

«Ланцет» дозволяє збільшити дистанцію враження техніки, він працює на 30−40 км, FPV-дрони працюють на 10−20 км. Ще одна перевага дрона по типу «Ланцет» в тому, що він може працювати вдень, бо великі квадрокоптери можуть працювати тільки під прикриттям ночі. Наступним етапом буде тестування на полі бою.

Джерело: Ракурс


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