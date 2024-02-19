Сили спецоперацій навели HIMARS на пускову російських БПЛА

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Ракурс

На Південному напрямку російські військові-дронщики потрапили під удар американської установки HIMARS, яка знищила пускову установку безпілотників.

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Пускову установку безпілотників окупантів виявили розвідники українських Сил спеціальних операцій.

Розвідку здійснювали за допомогою безпілотника, який виявив дрон окупантів типу ZALA.

У 73-му морському центрі спеціальних операцій розповіли, що потім почали стежити за власниками дрона. Прослідкувавши за ціллю, військовим вдалося зафіксувати переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання безпілотників ZALA та «Ланцет».

По тому оператори ССО скоригували по цілі вогонь установки HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.

Унаслідок вогневого ураження мобільну пускову установку та контейнери для зберігання безпілотників загорілися.

На жаль, після атаки російським операторам дронів вдалося живими залишити район удару HIMARS.

Це не перший випадок, коли американську реактивну установку HIMARS залучають для знищення російських операторів розвідувальних БПЛА.

Ще у 2023 році ці реактивні установки почали уражати російські мобільні пускові безпілотників.