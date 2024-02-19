Тіло Навального ховатимуть від рідних ще два тижні

https://racurs.ua/ua/n192549-tilo-navalnogo-hovatymut-vid-ridnyh-sche-dva-tyjni.html

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Представники Слідчого комітету росії повідомили адвокатам та матері Олексія Навального, що тіло Олексія Навального, який помер у колонії, направили на хімічну експертизу, яка триватиме 14 днів.

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Про це розповіла прес-секретар Навального Кіра Ярмиш.

Следователи сказали адвокатам и матери Алексея, что не выдадут тело. С ним еще 14 дней (!) будет проводиться некая «химическая экспертиза» — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 19, 2024

Федеральна служба виконання покарань рф повідомила 16 лютого, що російський політик Олексій Навальний помер у колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Вранці 17 лютого до колонії № 3 до Харпі приїхала мати Навального, їй видали повідомлення про його смерть. Керівництво колонії повідомило, що тіло Навального знаходиться у морзі Салехарда. Коли мати політика приїхала туди, їй сказали, що тіла нема.

Ярмиш розповідала, що у Слідчому комітету рф відмовилися видавати тіло родичам, доки не завершиться перевірка. Як розповіла судмедексперт Ольга Фатєєва, органи слідства іноді не дозволяють видачу тіла роками.

Тіло Навального, ймовірно, знаходиться в морзі окружної клінічної лікарні Салехарда, писала «Нова газета Європа» з посиланням на джерело. Тіло Навального доставили до моргу увечері 16 лютого.