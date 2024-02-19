Еквадор не відправить зброю Україні.

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Про це 19 лютого заявили в МЗС країни.

Раніше повідомлялося про плани Еквадору передати Україні через США старі російські гелікоптери, РСЗВ і системи ППО 90-х років виробництва. Натомість країна хотіла отримати американські гелікоптери UH-60 Black Hawk.

Плани про «обмін» технікою лунали офіційно від президента Еквадору. Москва після цього заявила, що зупинить експорт бананів з Еквадору. Вже 17 лютого голова МЗС росії Лавров провів зустріч з еквадорським лідером Даніелем Нобоа, після чого рф вирішила не вводити заборону на ввезення бананів.

Російська влада дозволила постачання бананів з Еквадору. Їх припиняли через наміри Кіто передати Україні військову техніку США. Россільгоспнагляд дав право п’ятьом еквадорським компаніям експортувати банани до росії.

росія призупинила експорт еквадорських бананів на початку лютого. За офіційною версією, рішення було прийняте через особливий вид мухи, яка нібито становить небезпеку для людини.

Міністр закордонних справ Еквадору Габріела Зоммерфельд, як повідомляє еквадорська газета El Universo, сказала про «вказівку президента Еквадору не постачати військову техніку країні у стані збройного конфлікту».