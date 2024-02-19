Розстріл українських бійців в Авдіївці - 110 бригада пояснила, чому залишила поранених

https://racurs.ua/ua/n192554-rozstril-ukrayinskyh-biyciv-v-avdiyivci-110-brygada-poyasnyla-chomu-zalyshyla-poranenyh.html

Ракурс

Російські військові обіцяли евакуювати поранених українських бійців із Авдіївки, але натомість розстріляли.

.

Така заява опублікована на офіційній сторінці 110 бригади у Facebook.

Вихід особового складу з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожою авіацією та артилерійських обстрілів, постійних атак fpv-дронів, атак на евакуаційні автомобілі, обстрілів евакуаційних шляхів.

Декількох важкопоранених і загиблих не вдалося евакуювати. Противник розвивав швидкий, масштабний наступ.

Через повне оточення опорного пункту «Зеніт» було прийнято рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною щодо обміну полонених для надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних правил ведення війни.

Ворог повідомив координаторів, що погоджується провести евакуацію і надати допомогу пораненим, а надалі — обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя.

Що трапилося надалі ми дізналися з ворожих ресурсів. На оприлюдненому ворогом відео родичі упізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника — загиблими. За нашими даними ворог також розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосіка.

Про шостого бійця інформація поки не підтверджена, скоріше за все він був з приданого підрозділу.

Відповідні органи проведуть розслідування і встановлять правду за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.