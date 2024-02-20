У Києві зловили банду шахраїв, яка обіцяла обмін родичам українських військовополонених

Видурювали гроші у родичів українських військовополонених, обіцяючи обмін - затримання СБУ

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У Києві ліквідували ще одну схему виманювання коштів у близьких родичів українських військовополонених. Служба безпеки України «на гарячому» затримала двох ділків, які вимагали 60 тис. дол. у родичів двох полонених воїнів ЗСУ.

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Фігуранти обіцяли передати гроші учасникам окупаційних угруповань рф для включення військовополонених до «списків обміну».

За наявними даними, зловмисники мали зв’язки серед бойовиків та дистанційно отримували від них інформацію про українських полонених. При цьому повертати воїнів ЗСУ додому учасники «схеми» не збирались.

Для переконливості при спілкуванні з родичами полонених українських бійців ділки видавали себе за співробітників правоохоронних органів. Служба безпеки поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх під час передачі останнього «траншу».

У ході обшуків в оселях затриманих вилучено підроблені посвідчення правоохоронних органів, візитну картку представника російської «неурядової» організації, «розцінки» за конфіденційну інформацію про громадян України та інші речові докази.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 111−2 (пособництво державі-агресору) КК України. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.