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Ракурс
Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Вадим Філашкін

Ворог вдарив ракетами по житловому району Краматорська, є поранені

21 лют 2024, 08:20
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Місто Краматорськ було обстріляне російською армією у вівторок ввечері, 20 лютого.


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Близько 20.00 російські ракети поцілили по житловому району міста. Внаслідок ворожої атаки зазнали поранень четверо співробітниць комунального підприємства віком 43, 48, 56 і 58 років. На момент обстрілу вони перебували на робочих місцях. У момент обстрілу вулицею повз будівлю йшли люди — дістали поранення 50-річний чоловік й та 20-річна жінка 20 років. Під завалами, ймовірно, перебуває людина. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

У прокуратурі не повідомили, яким озброєнням було обстріляне місто. Моніторингові Telegram-канали інформували, що Краматорськ був атакований надзвуковими ракетами Х-22 з двох літаків ТУ-22М3.

Нагадаємо, російські військові спрямували ударний безпілотник типу «Ланцет» на житловий будинок в Новослобідській громаді Конотопського району Сумської області. У цей момент у будинку спала родина. Загинули внаслідок вибуху всі — мати та двоє синів, а також двоє їх родичок — бабуся і жінка, яка приїхала з іншого міста.

Джерело: Ракурс


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