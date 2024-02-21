рф вночі атакувала Україну ракетами та «Шахедами». Фото:

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Ракурс

Російський удар з повітря відбивали українські військові у ніч на 21 лютого.

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Окупанти застосували для обстрілів десятки безпілотників та ракети різних типів. Зокрема, 19 ударних БПЛА типу Shahed були запущені з російського Приморсько-Ахтарська. Чотирма крилатими ракетами Х-22 та зенітною керованою ракетою С-300 ворог атакував з Ростовської області, а керовану авіаційну ракету Х-59 запустив з Бєлгородської області. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона збила Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти «Шахедів» у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Командування запевняє, що частина із шести не уражених дронів так не досягла своїх цілей.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Нагадаємо, ввечері 20 лютого російська авіація завдала ракетного удару по житловому району міста Краматорськ Донецької області. Внаслідок обстрілу шестеро осіб дістали поранення, під залами ще може бути людина.