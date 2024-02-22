Зеленський вніс до Ради законопроект про звільнення строковиків у запас

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n192633-zelenskyy-vnis-do-rady-zakonoproekt-pro-zvilnennya-strokovykiv-u-zapas.html

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Володимир Зеленський, президент України, зареєстрував у Верховній Раді законопроект № 11035 «Про внесення змін до глави ХІІ „Прикінцеві положення“ Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу“ щодо строків строкової військової служби».

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Про це свідчать дані на сайті парламенту. Зокрема, вказано, що законопроект наразі вже переданий на розгляд комітету.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомляє, що цей законопроект може бути розглянутий вже завтра.

За словами нардепа, законопроектом пропонується, що «військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки звільняються з військової служби в запас у строки, визначені Указом Президента України».