ЗМІ назвали найімовірнішу кандидатуру генсека НАТО – її підтримали США та Британія

https://racurs.ua/ua/n192653-zmi-nazvaly-nayimovirnishu-kandydaturu-novogo-genseka-nato-yiyi-pidtrymaly-ssha-ta-brytaniya.html

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Новим генсеком НАТО може стати Марк Рютте — його кандидатуру підтримали США та Британія.

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Про це 22 лютого пише BBC.

31 країна, що входить до НАТО, поки не могла домовитися про те, хто має стати генеральним секретарем блоку після нинішнього лідера Йєнса Столтенберга, який має загальну повагу. Його майже десятирічний термін кілька разів продовжували.

Очікується, що НАТО підтвердить ім’я нового генсека на ювілейному саміті у Вашингтоні, який відбудеться цього літа і проходитиме у рік 75-річчя блоку.

Хоча всі подібні рішення приймаються за зачиненими дверима, більшість членів НАТО, у тому числі США, підтримують Марка Рютте.

Останньою за нього висловилася Велика Британія — джерело в Міністерстві закордонних справ повідомило, що добре впорається з цією роботою.

Однак, можуть бути й ті, хто в ньому сумнівається.

Рютте висловлював критику деяких дій прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який, на відміну від прем'єр-міністра Нідерландів, не надає Україні підтримки і повільно ратифікує заявку Швеції на вступ до НАТО.

Рютте також має досвід спілкування з Дональдом Трампом, який знову намагається стати президентом США і ставить під сумнів основні принципи НАТО.

Нещодавно Рютте закликав європейських лідерів припинити робити незадоволені заяви про Трампа і натомість збільшити військові витрати.