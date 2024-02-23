Відео з тренувань пілотів ЗСУ на F-16 опублікував Зеленський. Фото:

https://racurs.ua/ua/n192667-video-z-trenuvan-pilotiv-zsu-na-f-16-opublikuvav-zelenskyy.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський показав кадри з тренувань пілотів ЗСУ на винищувачах F-16.

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Відео датоване лютим 2024 року. На кадрах показано, як українські льотчики навчаються на довгоочікуваних винищувачах у Данії. Відео з’явилося 23 лютого на сторінці глави держави у Facebook.

Всі українці чекають на день, коли перші українські F-16 з’являться в нашому небі, коли посилять захист наших міст і громад та можливості наших Сил оборони України, — написав він.

Зеленський додав, що «вдячний коаліції F-16, яка наближає цей день» у той час, як наші пілоти й персонал продовжують навчання.

Нагадаємо, днями телеканал CNN повідомляв, що перша група українських пілотів завершиться у США програму навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року. Загалом очікується, що всі льотчики завершать навчання з травня по серпень.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна матиме право атакувати винищувачами F-16 російські військові цілі за межами України.