Abrams кошмарять росіян біля Авдіївки - перше відео роботи американських танків в Україні

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Воїни 47-ї окремої механізованої бригади показали бойове застосування своїх танків M1A1 SA Abrams на авдіївському напрямку.

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Відповідне відео оприлюднила пресслужба бригади.

І поки російські окупанти намагаються зрозуміти, де танки Abrams, танкісти 47 окремої механізованої бригади вже понад місяць розбирають російських загарбників та їхню техніку на молекули, — йдеться в повідомленні бригади.

На відео можна помітити наявність динамічного захисту ARAT на бойових машинах. «Мілітарний» у січні повідомляв, що танки M1A1 SA Збройних сил України оснащуються комплектом динамічного захисту M19 Abrams Reactive Armor Tile-1 (ARAT-1).

До цього часу поставлені Сполученими Штатами основні бойові танки M1A1 Abrams у спеціальній версії SA (situational awareness) «світилися» без додаткових елементів бронезахисту.

Динамічний захист ARAT входить до комплекту Tank Urban Survival Kit (TUSK), який активно застосовували американські танкісти під час кампанії в Іраку.

Abrams — основний бойовий танк США, який перебуває на озброєнні від 1980 року.

Він дуже живучий у бою, адже весь боєкомплект розташований за межами вежі у спеціальній задній ніші. У разі ураження — енергія вибуху йде вгору. А потужна багатошарова броня робить Abrams одним з найзахищеніших танків у світі, — написали у 47 бригаді.

Бойове хрещення такі машини успішно пройшли в боях під час війни у Перській затоці на початку 90-их років, відомій як операція «Буря в пустелі».

Танки Abrams також допомогли військам США перемогти іракські сили під час вторгнення до Іраку 2003 року. Вони використовували й в Афганістані, де бронетанкова рота морської піхоти зазнала лише одного поранення під час бойових дій, попри 19 підривів.

Наприкінці травня 2023 року 200 українських військовослужбовців розпочали навчання на танках M1 Abrams на американській військовій базі у Німеччині.

Програма тренувань передбачала не тільки підготовку екіпажів для експлуатації танків, а й навчання персоналу з технічного обслуговування цих бойових машин.

На початку серпня Сполучені Штати офіційно схвалили передачу Україні першої партії танків Abrams. Основний курс підготовки екіпажів і технічного персоналу на цих танках завершився в серпні.