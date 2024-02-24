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Ракурс
Рашисти обстріляли житлові квартали Куп’янська, фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки російських обстрілів Куп’янська показала прокуратура (ФОТО)

24 лют 2024, 17:00
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Російські загарбники вчора, 23 лютого, близько 21.30 та сьогодні, 24 лютого, вранці обстріляли місто Куп’янськ Харківської області.


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Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що обстріл здійснювався із РСЗВ, пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

Крім того, 23 лютого приблизно о 23.00 російські військові обстріляли село Вільхуватка Купʼянського району.

Зафіксовано пряме влучання в приміщення літньої кухні житлового будинку. Попередньо, обстріл здійснювався з артилерійського снаряду калібру 120 мм, — вказано в повідомленні.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Рашисти обстріляли житлові квартали Куп’янська, фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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