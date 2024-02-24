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Рашисти обстріляли житлові квартали Куп’янська, фото: Харківська обласна прокуратура
Наслідки російських обстрілів Куп’янська показала прокуратура (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192713-naslidky-rosiyskyh-obstriliv-kup-yanska-pokazala-prokuratura-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 23 лютого, близько 21.30 та сьогодні, 24 лютого, вранці обстріляли місто Куп’янськ Харківської області.
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Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Зазначається, що обстріл здійснювався із РСЗВ, пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.
Крім того, 23 лютого приблизно о 23.00 російські військові обстріляли село Вільхуватка Купʼянського району.
Зафіксовано пряме влучання в приміщення літньої кухні житлового будинку. Попередньо, обстріл здійснювався з артилерійського снаряду калібру 120 мм, — вказано в повідомленні.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).